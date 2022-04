Georg Zinner, OeKB CSD GmbH, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte 1. 02.11.1989: Inbetriebnahme des ersten IT-unterstützten Handelssystems PATS (Partly Assisted Trading System)2. 02.01.1991: Erste Berechnung des ATX (Startwert: 1000)3. 28.06.1996: Inbetriebnahme des vollelektronischen Handelssystems EQOS4. 19.01.1998: Ablösung der wöchentlichen Clearingperiode (Arrangement) durch tageweises Clearing/Settlement (T+3)5. 02.01.1999: Beginn der Kursnotierung in Euro Hintergrund: Im Börse Social Magazine #60 wählten wir gemeinsam mit firesys und 50 MarktteilnehmerInnen, die je 5 Inputs bringen können (also Sample 250 am Ende der 250er-Feiern der Wiener Börse) den lässigsten Moment in der Wiener ...

