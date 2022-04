Build Your Dreams schießt heute kräftig nach oben. Die Aktie liegt schließlich rund acht Prozent im Gewinn. Ein Anteilsschein verteuert sich damit auf 31,05 USD. Ist das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein kurzes Intermezzo?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Build Your Dreams-Analyse einfach hier klicken.

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund 0,5 Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Bei 31,19 USD liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Wir erleben hier also einen echten Börsenkrimi.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...