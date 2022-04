Aktien: Tui is back - Aktie zieht noch nicht ganz mit

Anzeige / Werbung Die Coronavirus-Pandemie übersteht Tui nur mit Finanzhilfe des Staates. Nun zieht die Reisenachfrage wieder an, die Geschäfte laufen. Der Reisekonzern zahlt einen Teil der Finanzhilfen zurück. Die Coronavirus-Pandemie trifft die Reisebranche hart. Zu den Leidtragenden der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gehört auch der Reisekonzern Tui. Er ist auf staatliche Hilfe angewiesen. Einen Teil zahlt Tui nun zurück. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie das Reiseunternehmen mitteilte, wird eine vom Bund und Privatbanken gewährte Kreditlinie nun deutlich verringert: Tui sprach von rund 700 Millionen Euro. Der Großteil dieser Fazilitäten entfalle dabei auf die staatliche KfW. Allein der Bund hatte dem Reisekonzern mit insgesamt 4,3 Milliarden Euro unter die Arme gegriffen. "Dieser 'Rettungsschirm' war während der Pandemie und der damit verbundenen massiven Beschränkungen auf unser Geschäft wichtig. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, erste Kreditlinien zu reduzieren", hieß es dazu von Unternehmensseite. Aktuell wieder gut laufende Geschäfte aufgrund einer anziehenden Nachfrage nach Reisen hat Tui eigenen Angaben zufolge zu der Teilrückzahlung veranlasst. Tui-Aktie erholt sich Die Aktie von Tui hat sich seit dem Jahrestief Anfang März bei knapp 170 Pence deutlich erholt und testet aktuell den Widerstand bei rund 250 Pence. Dort verläuft auch die 200-Tagelinie (rot). Allerdings dreht der MACD (Momentum) abwärts, eine weitere Konsolidierung erscheint daher möglich. Die nächste Unterstützung liegt bei 220 Pence. Enthaltene Werte: PA1436583006,DE0005773303,DE0008232125,LR0008862868,DE000TUAG000

