Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Einen leichten Rückgang gab es für den heimischen Markt, der ATX musste mit einer 0,4% schwächeren Notierung aus dem Handel gehen. Im Mittelpunkt der Anlegerinteressen stand nach wie vor der Krieg in der Ukraine und dessen wirtschaftliche Folgen, angesichts der schockierenden Gräueltaten in der ukrainischen Stadt Butscha bereitet der Westen schärfere Sanktionen gegen Russland vor, nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell arbeitet die Europäische Union unter Hochdruck an neuen Strafmaßnahmen. Ein Öl- und Gasembargo gegen Russland wird allerdings nicht nur von Österreich, sondern auch von der viel wichtigeren Volkswirtschaft Deutschland weiterhin abgelehnt. Sanktionen seien nur ...

