Der Batteriehersteller Varta scheint sich langsam aber sicher aus der Krise herauszukämpfen. Die neue Handelswoche begann gleich mal mit einem echten Paukenschlag, womit nun auf einmal die 100-Euro-Marke wieder in Reichweite kommt. Die neue Konzernstrategie scheint also auch an der Börse gut anzukommen!

Ein Plus von 8,54% stand gestern bei Varta zubuche. Das bedeutete den größten Tagesgewinn seit dem 16. März 2021! Damit katapultierte sich die Aktie gleichzeitig auf den höchsten Stand seit Anfang Februar. Mit dem Schlusskurs von 97,64 Euro fehlt nun nur noch ein Wimpernschlag bis zur vor allem psychologisch wichtigen Marke von 100 Euro.

Langsam aber sicher honoriert die Börse also die von Varta vorgelegten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Denn die Marge stimmt beim Batteriehersteller! Von den 903 Millionen Euro Jahresumsatz verblieben am Ende 283 Millionen Euro als EBITDA. die Rendite liegt also nach wie vor bei rund 30 Prozent. Für das aktuell laufende Geschäftsjahr ...

