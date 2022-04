Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0006614001) will für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von 0,50 Euro (Vorjahr: 0,30 Euro) je Stammaktie und in Höhe von 0,58 Euro (Vorjahr: 0,38 Euro) je Vorzugsaktie ausschütten. Damit soll die Ausschüttung um knapp 67 Prozent (Stammaktie) angehoben werden. Beim derzeitigen Börsenkurs von 15,00 Euro für die Stammaktie ergibt sich ...

