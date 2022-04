DGAP-News: YOC AG / Schlagwort(e): Prognose/Planzahlen

YOC AG plant für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 25% bis 30% sowie Steigerung der Profitabilität Berlin, 05. April 2022 - Nach einem Umsatzwachstum in Höhe von 21% im Geschäftsjahr 2021 plant die YOC AG (ISIN DE0005932735) für das laufende Geschäftsjahr 2022 mit einem verstärkten Anstieg der Umsatzerlöse auf Konzernebene in Höhe von 25% bis 30% auf 23,5 Mio. EUR bis 24,5 Mio. EUR (2021: 18,8 Mio. EUR nach vorläufigen Zahlen). Aufgrund der Skalierung des Transaktionsvolumens durch die Technologien der Gesellschaft entwickelt sich die Kostenstruktur unterproportional im Verhältnis zu den Umsatzerlösen, so dass sich ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)* in Höhe von 3,5 Mio. EUR bis 4,0 Mio. EUR (2021: 2,8 Mio. EUR nach vorläufigen Zahlen) ergeben wird. Infolgedessen wird der Jahresüberschuss der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022 voraussichtlich bei 2,3 Mio. EUR bis 2,8 Mio. EUR (2021: 1,8 Mio. EUR nach vorläufigen Zahlen) liegen. Kern der Unternehmensentwicklung bilden die VIS.X(R)-Plattform sowie die YOC-eigenen High-Impact Werbeformate zur Differenzierung des Angebotes von YOC im internationalen Markt für digitale Werbetechnologie. Im Fokus stehen die kontinuierliche Optimierung und Erweiterung der Funktionalitäten der Handelsplattform VIS.X(R), sodass unseren Partnern ein umfangreicher, effizienter und innovativer Weg geboten wird, hochwirksame Werbemittel in Kombination mit den besten internationalen Werbeplätzen automatisiert zu handeln. Sebastian Bauermann, Director Finance der YOC AG: "Durch steigende Investitionen in unsere Technologie differenzieren wir VIS.X(R) deutlich von den Plattformen der großen US-Tech-Player. Dadurch sind wir im internationalen Markt für digitale Werbetechnologien zu einem der Partner für Werbetreibende sowie Webseitenbetreibern geworden. Das daraus resultierende Umsatzwachstum sowie unsere Rentabilität bilden das Fundament für die weitere Wertsteigerung der Gesellschaft." * EBITDA entspricht der Definition im Bericht der YOC AG zum ersten Halbjahr 2021 (erhältlich unter: https://yoc.com/de/investor-relations-yoc/finanzen-geschaeftsbericht/)

