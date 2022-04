Europäische Indizes handeln am Dienstag uneinheitlich DE30 durchbricht Widerstandszone bei 14.500 Punkten Airbus muss A350-Produktionshochlauf möglicherweise verschieben Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag uneinheitlich. Die Blue-Chip-Indizes aus Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Russland und Polen handeln schwächer, während die Benchmarks aus Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Italien zulegen. Der Wirtschaftskalender für heute ist größtenteils leer, wobei der ISM-Wert für das nicht-verarbeitende Gewerbe um 16:00 Uhr die einzige nennenswerte Veröffentlichung ist. Allerdings haben ISM-Veröffentlichungen in letzter Zeit zu keinen größeren Marktbewegungen geführt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...