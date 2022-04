Palantir (PLTR.US) ist einer der größten Anbieter von Sicherheits- und Datenanalysesystemen für staatliche und private Kunden. Das Unternehmen bleibt ein Hauptauftragnehmer für Datenverarbeitungssysteme für US-Bundesbehörden und ging am 1. April 2022 eine Partnerschaft mit Carashoft Technologies ein: Carahsoft wurde am 31. August 2020 in das 13-Milliarden-Dollar-Programm des Verteidigungsministeriums aufgenommen, das darauf abzielt, Software und technische Unternehmensdienstleistungen für die US-Armee bereitzustellen; das Unternehmen hat eine Reihe weiterer Finanzmittel für die Implementierung von Weltraummissionen und Informationssystemen erhalten Die Partnerschaft mit Carahsoft Technologies ist ein strategischer Schachzug und wird den Einfluss des Unternehmens im US-Verteidigungsministerium ...

