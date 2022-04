Aktien: Curevac mit neuem Anlauf - Aktie mit richtungsweisendem Test

Anzeige / Werbung Curevac hat rund neun Monate nach dem Scheitern seines ersten Corona-Impfstoffs eine klinische Studie mit seinem verbesserten Vakzin gestartet. Die Curevac-Aktie versucht ebenfalls einen Neustart. In der Phase-1-Studie sollen in den USA voraussichtlich bis zu 210 gesunde Erwachsene geimpft werden. Der erste Proband habe den Impfstoffkandidaten der zweiten Generation bereits erhalten. Das neue Impfstoffvakzin hat Curevac gemeinsam mit dem britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline entwickelt und nicht wie den ersten alleine. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. In der Studie sollen Sicherheit und Ausmaß der Immunantwort des Vakzins bei verschiedenen Dosierungen untersucht werden. Ergebnisse erwarten die Tübinger im zweiten Halbjahr dieses Jahres. Im November hatte Curevac bereits erste vielversprechende präklinische Daten zu seinem Impfstoff der zweiten Generation veröffentlicht. Curevac hatte mit GlaxoSmithKline im Sommer 2020 eine Partnerschaft vereinbart, um zusammen neue Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten auf Basis der mRNA-Technologie der zweiten Generation von Curevac zu entwickeln. Das Biotechunternehmen galt als einer der großen Hoffnungsträger bei der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs. Es erlitt aber einen schweren Rückschlag, weil sein Vakzin nicht so gut wie erhofft wirkte und das Projekt gestoppt wurde. Curevac-Aktie testet Widerstand

Die Aktie von Curevac tendierte in den vergangenen Monaten zwischen rund 14 und 20 Euro. Zuletzt gab es innerhalb dieses Trends einen Aufschwung und der Titel testet derzeit den oberen Widerstand. Allerdings fällt der MACD (Momentum) ab, so dass eine erneute Konsolidierung möglich erscheint. Die 200-Tagelinie (rot) fällt ebenfalls noch und nähert sich dem Widerstand von oben an. Enthaltene Werte: US7170811035,US60770K1079,US6700024010,US09075V1026,NL0015436031

