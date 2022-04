Der amerikanische Industriekonzern Rockwell Automation Inc. (ISIN: US7739031091, NYSE: ROK) wird eine Quartalsdividende von 1,12 US-Dollar ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 10. Juni 2022 (Record date: 16. Mai 2022). Auf das Jahr hochgerechnet liegt die Gesamtdividende bei 4,48 US-Dollar. Beim derzeitigen Börsenkurs von 279,10 US-Dollar (Stand: 5. April 2022) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,61 Prozent. ...

