Die in Kanada gelistete Alphamin Resources (WKN A12GSG / TSXV AFM) baut in der Demokratischen Republik Zinn ab und legt am 11. Mai ihre endgültigen Zahlen zum ersten Quartal vor. Allerdings teilte man bereits am gestrigen Dienstag mit, dass man davon ausgeht in diesem Zeitraum einen Ebitda-Rekord (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände) erzielt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...