HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/2817 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil (Börse Social Network), der unter dem Motto "Market & Me" vom Tagesgeschehen an der Wiener Börse berichtet. In Folge S2/02 geht es um etwas Verspätung wegen eines Besuchs bei Michael Ludwig im Rathaus, Spotfight Indegoschn Ablenkung, Timing-Pech für Raiffeisen, warum jetzt die Varta-Saison kommt, Semperit-Fragezeichen sowie einen guter Event von Henriette Lininger und Isabella de Krassny. Erwähnt werden: Spotfight Podcast: https://open.spotify.com/show/3shRl4WPB4ij9gNyREL5dM'si=ee30d2f86d444096 Aktienturnier: http://www.boerse-social.com/tournament Seasonax-Screener: https://app.seasonax.com/signup Frequentis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...