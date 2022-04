Danaher: die soliden fundamentalen Kennzahlen könnten Investoren zum Long Einstieg einladen!

Günstige Einstiegsgelegenheit beim Mischkonzern aus Washington D. C., nächste Earnings bei Danaher (DHR) schon am 21. April, vorbörslich.

Symbol: DHR ISIN: US2358511028

Rückblick: Die Aktie des Unternehmens aus der US-Hauptstadt hat einen Halbjahresverlust von rund 3.4 Prozent zu verzeichnen. Zusammen mit den Gesamtmarkt zeigte das Wertpapier im ersten Quartal charttechnische Schwächen. Die Rückkehr auf die Oberseite und der anschließende Pullback zum 20er-EMA könnten aber eine gewisse Signalwirkung für fundamental orientierte Investoren haben.

Chart vom 06.04.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 289.33 USD





Meine Expertenmeinung zu DHR

Meinung: Danaher ist ein Mischkonzern, der aus Akqusitionen verschiedener Technologiebranchen zusammengekauft wurde, so erfolgte im März 2020 die Übernahme von General Electric Healthcare Life Science. Kritiker monieren, dass dies mit wenig Rücksicht auf die bestehenden Unternehmenskulturen geschieht. Das kontinuierliche Gewinnwachstum der letzten Jahre zeigt aber, dass die Strategie zumindest in finanzieller Hinsicht voll aufgeht.

Mögliches Setup

Setup: Trigger und Stopp Loss positionieren wir ober- und unterhalb der letzten Tageskerze. Das Kursziel ermitteln wir per Measured Move. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 21. April vor Beginn des Handels. Vorsichtige Trader schließen den Trade spästens am Vortag. Langfristig orientierten Anlegern dürfte das egal sein, weil sie wahrscheinlich von Danaher überzeugt sind. Weitere coole Setups gibt es börsentäglich im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in DHR.

Veröffentlichungsdatum: 06.04.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.