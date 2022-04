Die Montana Aerospace AG, Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Segmente Luftfahrt, E-Mobility und Energie, wird heute die Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem Abschluss der Übernahme der Asco-Gruppe durchführen. Die Gesellschaft wird 4,431,600 neue Aktien zum Nennwert von je CHF 1.00 aus ihrem genehmigten Kapital ausgeben, da die Verkäufer, wie bereits berichtet, in Zukunft an der Entwicklung von Montana Aerospace teilhaben wollten. Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre werden entzogen. Der Tag der Kotierung und der erste Handelstag der neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange sind der 8 April 2022. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der neuen Aktien. Die Kapitalerhöhung unterliegt nicht der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...