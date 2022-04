Der Tiefbauspezialist Bauer (ISIN: DE0005168108) will für das Jahr 2021 keine Dividende an die Aktionäre ausschütten, um die Eigenkapitalquote weiter nachhaltig zu verbessern. In den beiden Vorjahren gingen die Aktionäre ebenfalls leer aus. Mittelfristig hält Bauer jedoch unverändert an der Dividendenpolitik fest, die eine Ausschüttungsquote von etwa 25 bis 30 Prozent des ausgewiesenen Ergebnisses nach Steuern vorsieht. Zuletzt wurden im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...