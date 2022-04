Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung

«Sunrise Moments»: Einzigartige und unvergessliche Erlebnisse



07.04.2022 / 11:44



Sunrise UPC lanciert Sunrise Moments - das erste umfassende Treueprogramm im Schweizer Telko-Markt.

Sunrise UPC dankt mit Sunrise Moments ihren Kundinnen und Kunden wöchentlich mit exklusiven Vorteilen und unvergesslichen Erlebnissen bei Musik- und Sportevents.

Sunrise UPC und der Marktführer Ticketcorner haben eine strategische Partnerschaft zu Sunrise starzone abgeschlossen. Sunrise starzone ist eine neue, einzigartige Musik- und Eventplattform und zentraler Bestandteil von Sunrise Moments.

Sunrise Moments bietet exklusive Sportangebote und dank Sunrise starzone Tickets für über 150 Top-Konzerte und 9 angesagte Festivals: Immer in der ersten Reihe: mit einem Priority Vorkaufsrecht die besten Konzerttickets und Plätze bis 48 Std. vor dem offiziellen Verkaufsstart sichern und schneller rein dank Fast-Lane-Eingang (abhängig vom Veranstaltungsort). Exklusive Vergünstigungen: Festivaltickets mit bis zu 25% Ermässigung, für angesagte Festivals. Einzigartige Erlebnisse: VIP-Zugang zu den exklusiven Sunrise starzone Lounges in den grössten Schweizer Konzerthallen und an Festivals. Gratis- und Last Minute-Tickets. Künftig: Verlosung exklusiver Meet & Greets mit Musikstars und Backstage-Besuche.

«Mit Sunrise Moments werden Sunrise UPC Kundinnen und Kunden zu VIPs. Sie kommen ihren Stars noch näher und profitieren von vielen exklusiven Vorteilen. Dank unseren Partnerschaften und unseren Streaming- und TV-Angeboten sind wir die Nummer 1 im Unterhaltungsbereich», freut sich André Krause, CEO von Sunrise UPC. «Wir freuen uns sehr, dass wir mit Sunrise UPC einen innovativen und musikaffinen Hauptpartner für starzone gefunden haben und Sunrise starzone gleichzeitig ein massgeblicher Eckpfeiler des Treueangebots von Sunrise UPC ist. Sunrise starzone ist eine Schweizer Premiere und setzt neue Massstäbe für die Schweizer Musikfans», bestätigt Andreas Angehrn, CEO von Ticketcorner. Der Telekommarkt ist hart umkämpft. Die Kundinnen und Kunden wollen ein beständiges Preis-Leistungs-Verhältnis, einen klaren Mehrwert und sie wollen für ihre Treue belohnt werden. Sunrise UPC verfügt mit MySports sowie den Partnerschaften mit Roger Federer, Swiss-Ski, Athletes Network, CH Media und neu Ticketcorner über ein Ökosystem, mit dem das Unternehmen den Kundinnen und Kunden einzigartige Vorteile bietet. Unvergessliche «Money Can't Buy»-Erlebnisse und ihre emotionale Wirkung sind dabei ein strategischer Schlüsselfaktor, der die Kundenloyalität steigert und Sunrise UPC von der Konkurrenz abhebt. Sunrise starzone: die führende Musik- und Eventplattform der Schweiz Mit Sunrise starzone bieten Ticketcorner und Sunrise UPC ein neues Online-Portal rund um das Thema Musik. Sunrise starzone begeistert im «starzone Studio» mit vielen kostenlosen Inhalten (News, Videos, Podcasts) aus der Musikszene. Eines von vielen Alleinstellungsmerkmalen von starzone sind die Beiträge der Künstlerinnen und Künstler im starzone Studio. Die Musikerinnen und Musiker berichten eigenständig über Themen, die ihnen am Herzen liegen, geben Einblicke in ihr Schaffen und Leben. Dabei wird es dank starzone Studio künftig auch einen Community-Austausch zwischen den Fans und den Stars geben. Weitere Einzelheiten finden sich im Newsletter zu Sunrise starzone. Sunrise Moments: Einzigartige und unvergessliche Erlebnisse Sunrise UPC dankt ihren Kundinnen und Kunden für ihre Treue und bietet ihnen mit Sunrise Moments jede Woche zahlreiche exklusive Vorteile bei Musik- und Sportevents. Sunrise starzone ist ein wichtiger Eckpfeiler von Sunrise Moments und schafft eine einzigartige Premium Erlebniswelt: Exklusives starzone Musik-Angebot: Exklusive Vorverkaufstickets, bis zu 48 Stunden vor dem offiziellen Verkaufsstart für jährlich über 150 Musikevents.

Bis zu 25% Ermässigung auf Festivaltickets.

Last Minute Tickets für bereits ausverkaufte Konzerte.

VIP-Zugang zur Sunrise starzone Lounge mit einzigartigem Blick auf die Veranstaltung, inklusive After-Event-Bar an ausgewählten Konzerten. Gratistickets für Konzerte und Festivals.

Künftig: Exklusive Meet & Greets mit Musikstars sowie exklusive Backstage-Besuche.

Exklusives Sport-Angebot: Tickets für ausgewählte Sport-Events wie Eishockey sowie zukünftig: MySports Studio-Besuche, MySports Fan-Artikel und Fan-Raritäten. Alle Sunrise Abo-Kundinnen und -Kunden profitieren ab sofort von den Vorteilen. Diese exklusiven Vorteile sind ein reines Dankeschön und sind an keine weiteren Bedingungen geknüpft. Im starzone Studio werden in naher Zukunft auch Community-Funktionen, Konzertsuche, News-Ticker usw. eingeführt und Sunrise Moments wird mit exklusiven Inhalten und Angeboten im Zusammenhang mit Swiss-Ski sowie weiteren Partnern ausgebaut. Alle Einzelheiten und Angebote finden sich unter Sunrise Moments und Sunrise starzone. Video Sunrise starzone

