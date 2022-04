Heute im gabb: Um 11:46 liegt der ATX TR mit +0.45 Prozent im Plus bei 6505 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -17.12% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +2.23% auf 49.275 Euro, dahinter Addiko Bank mit +2.12% auf 12.05 Euro und Verbund mit +1.49% auf 98.85 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14225 (+0.75%, Ultimo 2021: 15884, -10.44% ytd). - PIR-News: Andritz, Cleen Energy, Research zu S&T, Wienerberger, Investoren-Konferenz- Semperit-Schwäche gibt auch dem Unternehmen Rätsel auf, Lininger und de Krassny luden ein- Kurze zu Lenzing- Erste Group, ams, Strabag und weitere Aktien auffällig; Norbert Haslacher führt den 2. Tag im CEO-Ranking- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: Wienerberger, Valneva und Zumtobel- Börsegeschichte 7.4.: 1000 ...

