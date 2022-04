Die Emittenten 21Shares, ETC Group und VanEck bieten die Partizipation an zehn Krypto-Währungen. 6. April 2022. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Neue Produkte von 21Shares, ETC Group und VanEck bieten Anleger*innen Zugang zu zehn neuen Kryptowerten Die Deutsche Börse baut ihr Angebot an zentral geclearten Krypto-Exchange-traded Notes (ETNs) weiter aus: Seit heute können Anleger*innen auf Xetra und Börse Frankfurt erstmals mittels ETNs der Emittenten 21Shares, ETC Group und VanEck an der Wertentwicklung ...

