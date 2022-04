HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/2819 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" wird über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse berichtet. In Folge S2/03 geht es um Kontaktaufnahmen durch Jan Marsalek und Thomas Schmid, ein "Buy" für den Zusteller Post, weil viele andere Delivery Loser sind. Dann symbolisieren wir eine Live-Schaltung zu den Semperit-Aktionären und sagen Ciao bzw. Danke zur Leistung von Wolfgang Leitner. Weiters: Kepler Cheuvreux und Cleen Energy. Erwähnt werden: Seasonax-Screener: https://app.seasonax.com/signup -Die 2022er-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von Wienerberger, CEO Heimo Scheuch hat sich im Q4 ...

