Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Nina Wöss von Female Founders: Startups, die die Welt verändern. Nina Wöss, Mitgründerin des Startup-Accelerators Female Founders, ist seit einem Jahrzehnt in der europäischen Startupszene aktiv und wir sprechen darüber, ob Geldgeber:innen auf der Sonnenseite des Ökosystems stehen, in welchen Zukunftsbranchen gerade gegründet wird und wie man selbst in Startups investiert. Female Founders: https://www.female-founders.org/ Das Gespräch führte Elisabeth Oberndorferhttps://twitter.com/oberndorferhttps://www.instagram.com/elisabethoberndorfer/ Der Smart Casual Business Podcast informiert alle zwei Wochen über aktuelle Wirtschaftsthemen, Trends und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...