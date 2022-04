Seit mittlerweile fünf Wochen hängen deutsche Gazprom-Aktionäre völlig in der Luft, doch jetzt gibt es endlich Licht am Ende des Tunnels. Denn seit gut einer Woche hat die Börse in Moskau wieder geöffnet. Zwar sind Ausländer vom Handel ausgeschlossen und auch Leerverkäufe nicht gestattet, dennoch gibt es jetzt von Gazprom erste Lebenszeichen…

So liegt der Kurs an der Heimatbörse bei durchschnittlichen Umsätzen im Bereich von 240 Rubel, was umgerechnet rund 2,80 Euro entspricht. Für die Bezugsrechte, die die allermeisten nicht-russischen Anleger in den Depots haben dürften, ergibt sich damit ein Kurs von rund 5,50 Euro. Denn diese Rechte beziehen sich stets auf zwei Aktien.

Ob das allerdings bereits die endgültige Entwarnung ist, bleibt abzuwarten. Immerhin hat sich Putin kürzlich eindeutig zu der Quasi-Verstaatlichung der deutschen Gazprom-Tochter geäußert: "Nur damit es niemand vergisst, das ist ein zweischneidiges Schwert", sagte Putin in einer im russischen Staatsfernsehen übertragenen ...

