Während hierzulande immer weitere Lockerungen beschlossen werden und teilweise schon in Kraft getreten sind, verschärft sich die Situation in China weiter. Shanghai befindet sich weiterhin im Lockdown und das weltweite Lieferkettenproblem schlägt mittlerweile auch auf die Impfstoffe durch. China hat seit Beginn der Pandemie eigene Impfstoffe verabreicht, könnte jetzt allerdings zu einem Umdenken gezwungen werden.

Genau dafür steht der Mainzer Impfstoffplatzhirsch schon Gewehr bei Fuß. China wäre natürlich ein gigantischer neuer Absatzmarkt und dürfte die Erfolgsaussichten des Konzerns für die kommenden Monate und vielleicht sogar Jahre enorm beflügeln. Dabei blickt der Vorstand ohnehin schon sehr zuversichtlich in die Zukunft.

So hatte BioNTech erst am vergangenen Mittwoch die Zahlen für das abgelaufene Jahr bekannt gegeben. Das Unternehmen erlöste satte 19 Milliarden Euro, wovon am Ende sensationelle 10,3 Milliarden Euro Gewinn übrig blieben. Das entspricht einer ...

