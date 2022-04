Aktien: Lichtprobleme bei Mercedes-Benz - Aktie fällt wieder

Anzeige / Werbung Die Mercedes Benz-Group hat wieder mal technische Probleme. Das Kraftfahrt-Bundesamt vermutet ein Software-Problem. Zehntausende Mercedes-Benz mehrerer Modellreihen sollen deshalb in die Werkstätten. Der Strukturwandel hin zur Elektromobilität und die immer stärkere Einbindung von Fahrassistenzsystemen sorgt bei so manchem Autobauer für Kopfzerbrechen: Immer wieder machen sich Software-Probleme bemerkbar und lösen Rückrufe aus - so wie aktuell bei Mercedes-Benz. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie der Stuttgarter Premiumautobauer bekanntgab, sollen bestimmte Fahrzeuge mehrerer Modellreihen in die Werkstätten. Es handele sich um Autos der C- und S-Klasse sowie des Elektrovorzeigemodells EQS. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) könnten Blinker und Warnblinker im hinteren Teil der Fahrzeuge sowie das Rückfahrlicht ausfallen. Den Fahrern werde das durch eine Warnmeldung aber angezeigt, hieß es von Seiten des Dax-Konzerns. Laut KBA sind weltweit fast 63.000 Fahrzeuge von dem Rückruf betroffen. Mercedes-Benz-Aktie im Rückwärtsgang Die Aktie der Mercedes Benz-Group befindet sich seit Ende November in einem Abwärtstrend und hat auch die 200-Tagelinie (rot) bereits im Februar durchbrochen. Vorige Woche ist ein Ausbruchsversuch über den Widerstand bei 66,50 Euro gescheitert und nun dreht auch der MACD (Momentum) leicht abwärts. Nun nähert sich der Titel wieder der Unterstützung bei rund 54,50 Euro an. Enthaltene Werte: DE0005190003,DE0007100000,DE0007664039,CNE100000296,US88160R1014

