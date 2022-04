Die regulatorische Kapitalquote nach Solvency II von Uniqa, die als Gradmesser für die Kapitalisierung gilt, lag mit 31. Dezember 2021 bei 196 Prozent. "Trotz hoher Zahlungen an Kund:innen für Schäden in Zusammenhang mit Unwettern blicken wir als Gruppe auf ein exzellentes Jahr 2021 mit einem starken Wachstum insbesondere in CEE, einem sehr positiven Geschäftsverlauf, einer erfreulichen Profitabilitätsentwicklung und guten Ergebnissen in der Veranlagung", so Kurt Svoboda, CFO/CRO der Uniqa Insurance Group AG. Der Angriff der Russischen Föderation auf die benachbarte Ukraine am 24. Februar 2022 verursacht seither nicht nur eine humanitäre Katastrophe, sondern überschattet auch die Wirtschaftserholung nach der COVID-19-Pandemie ....

