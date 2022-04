Europäische Aktienindizes handeln höher DE30 testet obere Grenze der Marktgeometrie bei 14.350 Punkten Weltweiter Absatz der BMW Group sinkt im 1. Quartal 2022 um 6,2% im Jahresvergleich Die europäischen Aktienmärkte notieren am letzten Handelstag der Woche im Plus. Die europäischen Indizes unterbrechen die zweitägige Verlustserie nach dem FOMC-Protokoll, und die wichtigsten Blue-Chip-Indizes in Europa handeln heute über 1% höher. Der italienische FTSE MIB (ITA40) ist mit einem Plus von 1,7% der Spitzenreiter, während die russischen Indizes die einzigen sind, die niedriger notieren. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demo-Konto Live-Konto ...

