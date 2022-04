Mittlerweile hat niemand mehr Zweifel an der Entschlossenheit der US-Notenbank, ihre vormals überaus laxe Geldpolitik zu korrigieren. Prominente Vertreter sorgten mit ihren Kommentaren am Dienstag für entsprechende Bewegungen an den Aktien- und Zinsmärkten. Neben deutlichen Verlusten an der NASDAQ setzte die vielbeachtete 10-Jahres-Rendite amerikanischer Staatsanleihen ihren Aufwärtstrend dynamisch fort und markierte mit mehr als 2,65 % ein neues 3-Jahres-Hoch. Die Fed-Gouverneurin Lael Brainard wies auf weitere Zinserhöhungen zur nächsten Notenbanksitzung im Mai hin und deutete eine aggressivere Gangart bei der Reduzierung der Notenbankbilanz an. Sichtbare Bremspuren Auch der Hinweis der Präsidentin der San-Francisco-Fed, wonach das hohe ...

