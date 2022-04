DJ PTA-HV: Uzin Utz AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Uzin Utz Aktiengesellschaft

Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG

Ulm (pta029/08.04.2022/11:55) - Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 17. Mai 2022, 10:30 Uhr, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Die Hauptversammlung wird vor dem Hintergrund der noch andauernden Corona-Pandemie ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchgeführt und stattdessen in Echtzeit per Videostream im Internet über ein eigens eingerichtetes Online-Portal (" HV-Portal") unter der Adresse www.uzin-utz.com/hv2022 übertragen.

Die vollständige Einladung finden Sie im Anhang im PDF-Format.

Aussender: Uzin Utz AG Adresse: Dieselstraße 3, 89079 Ulm Land: Deutschland Ansprechpartner: Sandra Ruf (Leitung Investor Relations) Tel.: +49 731 4097-416 E-Mail: ir@uzin-utz.com Website: www.uzin-utz.de

ISIN(s): DE0007551509 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

