Kazatomprom (KAP.UK) ist der größte Uranproduzent der Welt und an der Londoner Börse notiert. Im Jahr 2021 entfielen auf das Unternehmen fast 40% des gesamten Rohstoffangebots der Welt. Die angespannte politische Lage in Kasachstan, der Krieg in der Ukraine und das Streben nach Energieautarkie, das im US-Senat immer mehr Anhänger findet, haben dem Unternehmen in letzter Zeit Probleme bereitet: Kasachstan hat die beiden Separatistenrepubliken Luhansk und Donezk im Donbass nicht anerkannt und sich auch nicht bereit erklärt, Russland militärische Hilfe zu leisten, das die Regierung in Astana darum gebeten hat Kazatomprom kann aufgrund der strategischen Lage Kasachstans im Rahmen der Pekinger Initiative "Ein Gürtel und eine Straße" auf die Unterstützung Chinas zählen und ist nach wie vor Chinas Hauptauftragnehmer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...