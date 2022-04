Nachlese Podcast Donnerstag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2819, alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - bei Wienerberger auf den Seasonax Screener geschaut: von 7. April bis 3. Mai im Schnitt 4,92 Prozent Plus in den letzten 15 Jahren. 10x Plus, 5x Minus, Range +50 bis -7 Prozent, Raiffeisen Research hat das Buy bestätigt, Kursziel 37 EuroWienerberger ( Akt. Indikation: 26,16 /26,20, 4,47%) ... - detto bei Varta: Zeitspanne 12. April bis 4. Juli gab es gemäss Seasonax Screener in den vergangenen 4 Jahren 4x Plus, Range +42 bis +10 ProzentVarta AG ( Akt. Indikation: 91,52 /91,60, -0,48%) - Ich weiss, wo Jan Marsalek ist: Auf Twitter: Thomas Schmid und Jan Marsalek (Moskau, wirecard.de , seit April 2022 on twitter) folgen ...

