UBM hat trotz Corona-Pandemie ein gutes Jahr hinter sich und lässt die Aktionäre daran teilhaben. Die Dividende wird auf 2,25 Euro je Aktie angehoben (für 2020: 2,20 Euro). Eine Guidance für das laufende Jahr gibt das Unternehmen noch nicht ab. Mit Krieg, Inflation, Zinsen, Lieferkettenproblemen Rohstoffkosten, etwaigen Krediklemmen am Transaktionsmarkt, seien die Unsicherheiten derzeit noch zu groß, um einen Ausblick zu wagen. CEO Thomas G. Winkler stellte bei der virtuellen Pressekonferenz allerdings die Frage in den Raum, was ist die Alternative zu Immobilien seien? "Es gibt keine, nur Realwerte bieten Inflationsschutz", meint er. Worauf aber hingewiesen wird, ist eine krisensichere Bilanz-Position und eine Projektpipeline von 2,2 Mrd. Euro für die ...

