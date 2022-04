Auch heute führte ein starker Start in den Handelstag den Deutschen Aktienindex zunächst über die Marke von 14.300 Punkten, angetrieben von einem späten Turnaround an der Wall Street. Wie schon in den vergangenen Tagen konnte der Markt die Gewinne aber nicht halten, damit bleibt der Abwärtstrend der beiden letzten Wochen trotz eines versöhnlichen Wochenausklangs intakt. Auch weil die Technologiewerte in den USA nicht zur Ruhe kommen und weiter unter den steigenden Renditen am Anleihemarkt leiden. ...

