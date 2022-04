Der norwegische Wasserstoffspezialist NEL ist nach monatelanger Talfahrt endlich in der Erfolgsspur zurück. Jetzt bekommt das Unternehmen über die Beteiligung an Everfuel auch in Deutschland einen Fuß in die Tür. Die Börse honoriert diese positive Entwicklung, sodass NEL quasi jederzeit die nächste Rallye-Stufe zünden kann.

Der Ukraine-Krieg hat die ohnehin schon hohen Kosten für fossile Brennstoffe noch einmal regelrecht explodieren lassen. Umso größer ist momentan die Nachfrage nach Alternativen Energiequellen wie beispielsweise grünem Wasserstoff. Auch in Deutschland wird verstärkt in eine eigene Wasserstoff-Infrastruktur investiert.

NEL auf Expansionskurs

Um diese Nachfrage bedienen zu können, hat NEL kräftig aufs Gaspedal gedrückt. Im neuen Werk in Herøya werden mittlerweile schon im Drei-Schicht-Betrieb Elektrolyseure produziert. Damit will NEL die bisherige Produktionsleistung von 40 MW pro Jahr auf 500 MW pro Jahr ausbauen!

Die NEL-Beteiligung Everfuel hat jetzt eine Ausschreibung gewonnen, in Wuppertal eine Wasserstofftankstelle ...

