Bei Gazprom geht es derzeit drunter und drüber. Nach der de facto Verstaatlichung der deutschen Gazprom-Tochter Germania äußerte sich Russlands Präsident Wladimir Putin und reagierte auf die wirtschaftlichen Sanktionen des Westens unmissverständlich! Für Anleger gibt es dennoch einen Lichtblick.

Denn seit fast zwei Wochen hat die Börse in Moskau wieder geöffnet. Zwar sind Ausländer vom Handel ausgeschlossen und auch Leerverkäufe nicht gestattet, dennoch gibt es jetzt von Gazprom erste Lebenszeichen…

So lag der Kurs an der Heimatbörse bei durchschnittlichen Umsätzen im Bereich von 240 Rubel, was umgerechnet rund 2,80 Euro entspricht. Für die Bezugsrechte, die die allermeisten nicht-russischen Anleger in den Depots haben dürften, ergibt sich damit ein Kurs von rund 5,50 Euro. Denn diese Rechte beziehen ...

