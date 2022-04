SMA Solar-Aktionäre dürften derzeit in Hochstimmung sein. Denn für den Kurs errechnet sich im Vorwochenvergleich ein Plus von 9,45 Prozent. Für das Wertpapier ging es drei der fünf Tage nach oben. Einen Traumtag gelang SMA Solar dabei am Dienstag mit einem Plus von 7,13 Prozent. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufbäumen?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Dieser Anstieg lässt alle Optimisten vor Freude hüpfen. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund fünf Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 45,30 EUR ausgebildet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...