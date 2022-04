Eine echte Geduldsprobe erleben derzeit die Lanxess-Aktionäre. Denn im Vergleich zur Vorwoche errechnet sich ein Minus von 10,09 Prozent. An fünf der fünf Sitzungen verabschiedete sich das Wertpapier mit Kursrückgängen aus dem Handel. Am Mittwoch war das Minus mit rund 5,56 Prozent für Lanxess am größten. Was bedeutet das jetzt für die nächsten Tage?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Denn dadurch kommt die nächste wichtige Haltezone immer näher. Derzeit reicht ein Rutsch von rund zwei Prozent, um auf neue 4-Wochen-Tiefs zu fallen. Dieses wichtige Tief wurde bei 35,41 EUR gefunden. Es herrscht also ...

Den vollständigen Artikel lesen ...