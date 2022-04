AT&T -23.28% telebim (DKI001): Betroffenes Wertpapier: AT&T INC. (US00206R1023) Kapitalmaßnahme: Spin-Off Datum der Durchführung: 11.04.2022 06:18 (11.04. 11:23) >> mehr comments zu AT&T: www.boerse-social.com/launch/aktie/att_inc Intel -1.00% sextant (WDREISEN): https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/intel-chipkrise-halbleiter-magdeburg-europa-1.5548773 (11.04. 11:19) >> mehr comments zu Intel: www.boerse-social.com/launch/aktie/intel_corporation Frequentis 1.01% wonderfolio (WONDER): Nach einem IR-Call mit dem Head of IR von Frequentis, Herrn Marin, bin ich davon überzeugt, einen tollen Langfristläufer in Österreich entdeckt zu haben. Das Wiener Unternehmen ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...