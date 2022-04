Mayr-Melnhof hat ein weiteres Unternehmen zugekauft. Es werden 100 Prozent der Anteile an der schwedischen Eson Pac von Nalka Invest sowie der Gründerfamilie Eliasson und dem Management erworben. Mit einem Gesamtumsatz von rund 48 Mio. Euro entwickelt, produziert und vertreibt Eson Pac Sekundärverpackungslösungen für die Pharmaindustrie. Das Unternehmen verfügt über drei Produktionsstandorte in Schweden und einen in Dänemark, die sich auf Faltschachteln, Beipackzettel und Etiketten konzentrieren. Eson Pac beschäftigt aktuell rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Mayr-Melnhof ( Akt. Indikation: 158,80 /159,00, -1,43%) Auszeichnungen: Gleich mehrfach konnte die Raiffeisen Centrobank in den vergangenen Wochen bei europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...