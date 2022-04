Nachlese Podcast Freitag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2823 , alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - "Angebot" für startup300: 0,55 Euro von Taunus Capital vs 4,2 Euro NAV; https://www.taunus-capital.de/startup300_2214 startup300: "Dieses Angebot wurde weder von uns initiiert noch waren wir in irgendeiner Art und Weise in die Enstehung involviert." - nochmal der Porr-Song zum 153er an der Börse:: https://open.spotify.com/episode/6kuIE5Kpjqjls9dti04lGO'si=f0482be946324329 (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.04.)

Den vollständigen Artikel lesen ...