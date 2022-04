Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 11.04.2022

Kursziel: 123 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 21.01.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herab aber erhöht das Kursziel von EUR 120,00 auf EUR 123,00.

Zusammenfassung:

2G hat Zahlen für 2021 bekannt gegeben und diese in einer Telefonkonferenz erläutert. Das EBIT stieg um 9% J/J auf EUR17,9 Mio. und übertraf damit unsere Schätzung um 10%. Für 2022 hält das Unternehmen an seiner Guidance (Umsatz EUR280 Mio. - EUR310 Mio. bei einer EBIT-Marge von 6% - 8%) fest. Trotz sehr volatiler und hoher Erdgaspreise, gestiegener makroökonomischer Risiken (hohe Inflation, geringeres Wachstum) und geopolitischer Unsicherheit (Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, möglicher Lieferstopp russischen Erdgases) hat 2G bisher keine nennenswerten Stornierungen verzeichnet. Die Investitionsentscheidung für eine KWK-Anlage wird für einen Zeitraum von ca. 8 - 12 Jahren getroffen und folgt daher weniger kurzfristigen Erwägungen. Oft beruht die Entscheidung auf einem Handlungszwang, da die alte Energieversorgungsanlage ersetzt werden muss. Daher gehen wir davon aus, dass der hohe Auftragsbestand von EUR150 Mio. zu Jahresbeginn und der Auftragseingang im laufenden Jahr für eine ganzjährige Vollauslastung der Kapazität sorgt (FBe: KWK-Anlagen-Umsatz: EUR172 Mio., +14% J/J). Die durch die (potenzielle) Gasknappheit gestiegene Bedeutung der Energieeffizienz ist ein Vorteil für 2G; verfügt das Unternehmen doch über eine breite Angebotspalette hocheffizienter und wasserstofffähiger KWK-Anlagen. Die hohen Erdgaspreise erhöhen die Rentabilität von Bio-, Klär- und Grubengasprojekten. Gerade im Biogas-KWK-Markt hat 2G eine starke Position. Wir bestätigen unsere Umsatzschätzung für 2022. Allerdings senken wir unsere EBIT-Margen-Prognose für 2022 aufgrund von kräftigen Preissteigerungen bei vielen Vorprodukten von 8,1% auf 7,0%. Wir gehen davon aus, dass 2G diese Preissteigerungen nicht vollständig weitergeben kann. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR123 (bisher: EUR120). Die Aktie ist mit einem KGV 2022 von 38 hoch bewertet. Wir senken unsere Empfehlung von Kaufen auf Hinzufügen.





First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal downgraded the stock to ADD but increased the price target from EUR 120.00 to EUR 123.00.

Abstract:

2G has published 2021 results and presented them in a conference call. EBIT increased by 9% y/y to EUR17.9m, exceeding our estimate by 10%. For 2022, the company maintains its guidance (sales EUR280m - EUR310m with an EBIT margin of 6% - 8%). Despite very volatile and high natural gas prices, increased macroeconomic risks (high inflation, lower growth) and geopolitical uncertainty (Russia's invasion of Ukraine, possible suspension of Russian natural gas deliveries), 2G has not recorded any significant cancellations so far. A decision to invest in a CHP plant is made for a period of approx. 8 - 12 years; short-term considerations are thus of less importance. Often the decision is based on the need to replace old energy production plants. Therefore, we assume that the high order backlog of EUR150m at the beginning of the year and the order intake in the current year will ensure full capacity utilisation throughout the year (FBe: CHP plant sales: EUR172m, +14% y/y). The increased importance of energy efficiency due to the (potential) gas shortage is an advantage for 2G as the company has a wide range of high-efficiency and hydrogen-capable CHP plants. High natural gas prices are increasing the profitability of biogas, sewage gas, and mine gas projects. 2G has a particularly strong position in the biogas CHP market. We confirm our sales estimate for 2022 but lower our EBIT margin forecast for 2022 from 8.1% to 7.0% due to strong price increases for many input materials. We assume that 2G will not be able to pass on these price increases in full. An updated DCF model yields a new price target of EUR123 (previously: EUR120). The stock is highly rated with a 2022 P/E ratio of 38. We downgrade our recommendation from Buy to Add.



