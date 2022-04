DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Norwegen findet wegen des Feiertages Gründonnerstag nur ein verkürzter Handel bis 13 Uhr MESZ statt.

TAGESTHEMA

Das Volumen des Welthandels könnte sich nach Einschätzung der Welthandelsorganisation WTO wegen des Krieges in der Ukraine in diesem Jahr halbieren. Der russische Einmarsch habe nicht nur eine humanitäre Krise "immensen Ausmaßes" ausgelöst, sondern auch der Weltwirtschaft einen "schweren Schlag" versetzt, heit es. Langfristig bestehe wegen des Konflikts das Risiko, dass die Weltwirtschaft in Blöcke zerfalle. Die WTO veröffentlichte eine erste Analyse der Folgen des Krieges im Vorlauf ihrer jährlichen Welthandelsprognosen, die am Dienstag vorgestellt werden sollen. Die Experten verweisen darauf, dass Europa der größte Importeur von Waren sowohl aus Russland als auch der Ukraine sei. Dementsprechend werde auch Europa wirtschaftlich am stärksten getroffen. Dramatisch werde es aber am ehesten in Afrika und im Nahen Osten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:50 CH/Givaudan SA, Umsatz 1Q

08:00 GB/Easyjet plc, Zwischenbericht 1H

10:00 DE/Ceconomy AG, ao HV; anschließend gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre

13:30 NL/Airbus Group, HV

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Umsatz 1Q

23:59 DE/Mutares SE & Co KGaA, Jahresergebnis

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Covestro AG, Ergebnis 1Q

- DE/SAP SE, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

UBS: 0,25 CHF

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise März (endgültig) PROGNOSE: +2,5% gg Vm/+7,3% gg Vj vorläufig: +2,5% gg Vm/+7,3% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+5,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +2,5% gg Vm/+7,6% gg Vj vorläufig: +2,5% gg Vm/+7,6% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+5,5% gg Vj - GB 08:00 Arbeitsmarktdaten März Arbeitslosengeldbezieher zuvor: -48.100 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 3,9% zuvor: 3,9% - US 14:30 Verbraucherpreise März PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+8,4% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+7,9% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+6,5% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+6,4% gg Vj 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.983,00 -0,7% E-Mini-Future S&P-500 4.383,75 -0,6% E-Mini-Future Nsdq-100 13.906,00 -0,7% Nikkei-225 26.353,35 -1,7% Schanghai-Composite 3.146,11 -0,7% +/- Ticks Bund-Future 154,78% -21 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 14.192,78 -0,6% DAX-Future 14.084,00 -1,2% XDAX 14.067,40 -1,2% MDAX 30.571,68 -0,8% TecDAX 3.216,69 -1,7% EuroStoxx50 3.839,62 -0,5% Stoxx50 3.776,55 -0,3% Dow-Jones 34.308,08 -1,2% S&P-500-Index 4.412,53 -1,7% Nasdaq-Comp. 13.411,96 -2,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 154,99% -143

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte notieren im Frühhandel schwach. Die Richtung gibt dabei einmal mehr die Wall Street vor, die im späten Handel unter Druck geriet und nahe des Tiefs aus dem Handel ging. In Folge der weiter steigenden Zinsen tendierten vor allem Technologiewerte schwächer, was sich in Europa fortsetzen sollte. Der Autosektor dürfte abermals durch Lieferengpässe aus Asien in Folge steigender Covidinfektionen und Lockdowns in China belastet werden. Defensive Sektoren sollten dagegen gesucht sein. Der wichtigste Termin des Tages sind die US-Inflationsdaten am frühen Nachmittag. Hier wird mit einem erneuten Inflationschub gerechnet.

Rückblick: Schwächer - Belastend wirkten abermals der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine sowie die Notenbankpolitik in Folge der galoppierenden Inflation. Dazu kam die anhaltende Abriegelung von Schanghai im Rahmen der Null-Covid-Politik der chinesischen Regierung mit negativen Auswirkungen auf die globalen Lieferketten. Die Pariser Börse hielt sich besser (+0,1%). Hier stützte der Ausgang der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen. Der Markt schaut zudem auf die EZB-Sitzung am Donnerstag. Unter steigenden Marktzinsen litten Technologie- und konjunkturnahe Werte. Der Autosektor fiel um 0,8 Prozent, der Technologie-Index um 2,0 Prozent. Bei den Autowerten belastete der Rückgang der Autoverkäufe in China um über 10 Prozent. Bankenwerte (+0,6%) lagen dank gestiegener Marktzinsen ebenfalls gut im Markt. Societe Generale (+5%) stellt ihre Aktivitäten in Russland ein. Vodafone (+1,2%) profitierten von Berichten, wonach der Breitbandanbieter Talktalk den möglichen eigenen Verkauf prüft.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Nach positiven Erstquartalszahlen hielten sich BASF mit plus 0,1 Prozent besser als der Gesamtmarkt. Umsatz und EBIT vor Sonderposten fielen über den Erwartungen aus. Lufthansa schlossen 1,9 Prozent fester. Stützend wirkte der Ausbau der Beteiligung auf knapp 10 Prozent durch Investor Klaus-Michael Kühne. Bei den Autowerten belastete der Einbruch der chinesischen Autoverkäufe um mehr als 10 Prozent. BMW und Mercedes-Benz gaben jeweils um 1,3 Prozent nach. Mit Abgaben von 5,7 Prozent führten Delivery Hero die Verliererliste im DAX an. Belastend wirkte der allgemeine Abgabedruck bei den volatilen Aktien mit Internet-Geschäftsmodell. Hellofresh fielen um 4,3 Prozent und Zalando um 5,3 Prozent. Positiv wurde gewertet, dass Rheinmetall (+4%) und Krauss-Maffei Wegmann weitere 100 Radpanzer an die britischer Armee liefern.

XETRA-NACHBÖRSE

Schwache Vorgaben aus den USA, wo die Kurse im späten Handel ihre Verluste ausbauten, belasteten. Auffällige Bewegungen bei Einzelaktien wurden dabei nicht beobachtet.

USA - AKTIEN

Schwächer - Erneut deutlich gestiegene Marktzinsen und der andauernde Krieg in der Ukraine lasteten auf der Stimmung. Unter den Einzelwerten machten Twitter anfängliche Verluste wett und schlossen 1,7 Prozent höher. Tesla-Gründer Elon Musk wird nach seinem Einstieg bei Twitter doch nicht in den Aufsichtsrat des Unternehmens einziehen. Moderna verloren 0,5 Prozent. Der Konzern hat eine Charge von 764.900 Dosen seines Covid-19-Impfstoffs in Europa zurückgerufen, nachdem in einem durchstochenen Fläschchen Fremdkörper gefunden worden waren. Nvidia büßten nach einem kritischen Analystenkommentar 5,2 Prozent ein. Tristan Gerra von Baird hatte die Titel auf "Neutral" von "Outperform" zurückgestuft, weil er mit einer rückläufigen Nachfrage nach Grafikprozessoren für PC-Spiele rechnet.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,50 -2,4 2,52 176,5 5 Jahre 2,79 +3,1 2,76 152,6 7 Jahre 2,84 +6,0 2,78 139,8 10 Jahre 2,78 +7,5 2,71 127,2 30 Jahre 2,83 +10,4 2,72 92,5

Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen legte erneut zu vor dem Hintergrund des eingeleiteten umfangreichen Straffungszyklus der US-Notenbank und einer Reihe falkenhafter Kommentare aus Kreisen der Notenbanker.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo 17:02 Uhr % YTD EUR/USD 1,0881 -0,0% 1,0884 1,0895 -4,3% EUR/JPY 136,32 -0,1% 136,49 136,76 +4,2% EUR/CHF 1,0129 -0,0% 1,0742 1,0142 -2,4% EUR/GBP 0,8352 -0,0% 0,8353 0,8354 -0,6% USD/JPY 125,29 -0,1% 125,41 125,52 +8,8% GBP/USD 1,3028 -0,0% 1,3030 1,3041 -3,7% USD/CNH 6,3796 -0,1% 6,3876 6,3819 +0,4% Bitcoin BTC/USD 39.928,08 +1,2% 39.442,79 40.840,65 -13,6%

Die Erwartung steigender Zinsen, zusätzlich befeuert von entsprechenden Aussagen des Präsidenten der Federal Reserve of Chicago, Charles Evans, stützte den Dollar. Der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent.

Die Dollarstärke hält am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft an, der Dollarindex steigt um weitere 0,1 Prozent. Die US-Zinstrukturkurve versteilert sich. Ein großer Zinsschritt der US-Notenbank von 50 Basispunkten bei jeder US-Zinssitzung des Jahres sei möglich, aber noch nicht eingepreist. Daher könne der Greenback kurzfristig weiter zulegen, so die CBA-Analysten.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 96,13 94,29 +2,0% 1,84 +30,0% Brent/ICE 100,15 98,48 +1,7% 1,67 +30,8%

WTI fiel um 4,0 Prozent auf 94,29 Dollar - den tiefsten Stand seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine. Brent ermäßigte sich in ähnlichem Umfang. Hintergrund waren Befürchtungen einer nachlassenden Nachfrage aus China aufgrund des dortigen Anstiegs der Corona-Infektionen. "Die Abriegelungen, die die Ölnachfrage im zweitgrößten Verbraucherland der Welt bremsen, drohen länger anzuhalten", so die Commerzbank.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 12, 2022 01:44 ET (05:44 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.