Evotec hat 2021 einen Konzernumsatz von 618,0 Mio. Euro und damit ein Plus von 23 Prozent zum Vorjahr erreicht (+27 Prozent auf vergleichbarer Basis, exklusive Portfolio- und Wechselkurseffekt). Das bereinigte Konzern-EBITDA steigt um 1 Prozent und erreicht 107,3 Mio. Euro. Die unverpartnerten F+E-Aufwendungen in 2021 lagen bei 58,1 Mio. Euro, das ist ein Anstieg von 25 Prozent gegenüber 2020. Das Unternehmen verfügt über eine Liquiditätsposition voni 858,2 Mio. Euro in Cash. Für das laufende Jahr erwartetet das Unternehmem einen Konzernumsatz in Höhe von 700 bis 720 Mio. Euro (690 bis 710 Mio. Euro bei konstanten Wechselkursen) und ein Konzern-EBITDA von 105 bis 120 Mio. Euro (95 bis 110 Mio. Euro bei konstanten Wechselkursen).

