Marinomed Biotech hat eine Auslizensierung des Carragelose-haltigen Nasensprays für den südkoreanischen Markt abgeschlossen. Exklusiver Lizenzpartner von Marinomed ist die börsennotierte Hanmi Pharmaceutical, eines der führenden südkoreanischen Pharmaunternehmen, das über ein breites Produktportfolio in verschiedenen therapeutischen Bereichen sowie ausgewiesene Vertriebsstärke verfügt, wie Marinomed mitteilt. Im Rahmen der Vereinbarung wird Hanmi die lokale Zulassung für das Carragelose-Nasenspray beantragen und das Produkt in Südkorea vermarkten und vertreiben. Marinomed CEO Andreas Grassauer: "Die Partnerschaft bringt uns unserem Ziel näher, Carragelose jedem zugänglich zu machen. Carragelose ist sicher in der ...

