DEUTSCHE BANK/COMMERZBANK - Nach dem Teilrückzug des US-Hedgefonds Cerberus bei der Deutschen Bank und der Commerzbank folgen andere Großinvestoren diesem Beispiel. Seit Montagabend bieten Investmentbanken im Auftrag nicht genannter institutioneller Investoren rund 116 Millionen Deutsche-Bank-Aktien und 72,5 Millionen Commerzbank-Papiere an, wie eines der beauftragten Institute mitteilte. Das entspricht Aktienpaketen von 5,6 Prozent an der Deutschen Bank und von 5,8 Prozent an der Commerzbank. Vermutet wird, dass der Auftraggeber für die Verkäufe Capital Group ist, der Initiator des EuroPacific Growth Fund. Der Investor hielt zuletzt an beiden Banken Anteile von jeweils mehr als 5 Prozent. (Börsen-Zeitung/Reuters) CBK -4.7%; DBK -6,6% ADJ - Adler-Anleihen fallen mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...