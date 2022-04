Das amerikanische weltweit berühmte Tesla von Elon Musk verzeichnet von Jahr zu Jahr ein stabiles Wachstum. Sein Aktienkurs erreicht täglich neue Höchststände. Es ist also kein Wunder, dass die Aktien von Tesla auf großes Interesse stoßen. Viele fragen sich, ob es sich lohnt, in Aktien von Tesla zu investieren.So wurden im Jahr 2021 mehr als 900 Tausend Autos verkauft. Der Wert von Tesla-Aktien ist dementsprechend gestiegen, was bedeutet, dass diejenigen, die sie zuvor gekauft hatten, Gewinne erzielt ...

