Nachlese Podcast Montag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2828, alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - Karl Nehammer reiste ja nach Moskau zu Putin: Es gab auch von deutschen Finanzpodcasts viel Schelte, "die Ösis haben einiges im Feuer, wenn ich da nur an Raiffeisen denke"; sagte etwa "Alles auf Aktien". RBI ( Akt. Indikation: 11,47 /11,52, -2,58%) - ich habe eine Bitte an Julia Kistner und Fritz Mostböck gerichtet, die in einem guten Podcast laufend davon sprachen, dass die Wiener Börse abgestraft worden sei. Ich weiss, Ihr habt das nicht erfunden. Aber eine Strafe ist doch etwas, wenn man was falsch gemacht hat. Hatte seinerzeit auch einem Redakteur das Wort Blutbad im Aktienzusammenhang untersagt. - die ...

