Nur eine Richtung kennt heute Teamviewer. So springt der Kurs um rund vier Prozent nach oben. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Kursverlauf von Teamviewer der letzten drei Monate.

Die Ausgangslage bleibt trotz des Anstiegs kritisch. Denn nach wie vor liegt das Papier nur knapp über einen wichtigen Haltezone. Zuletzt lag dieser Tiefpunkt bei 12,05 EUR. Daher hat Teamviewer es jetzt selbst in der Hand!

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, müssten Sie allen langfristig arbeitenden Investoren warnen. Denn diese Linie verläuft bei 18,26 EUR, sodass für Teamviewer Abwärtstrends gelten. Doch auch wenn die Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse in langfristigen Abwärtstrends ...

