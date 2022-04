Tieftraurige Gesichter gibt es heute bei Evotec-Aktionären zu sehen. Die Aktie büßt nämlich rund sechs Prozent ein. 25,05X kostet damit nur noch 25,05 EUR. Müssen die Bullen nur kurz durchschnaufen oder haben die Bären das Kommando übernommen?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Evotec, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Evotec der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Evotec-Analyse einfach hier klicken.

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Denn neue Verkaufssignale sind nun jederzeit greifbar. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund 0,4 Prozent. Dieser markante Punkt wurde bei 24,96 EUR ausgelotet. Es steht momentan also extrem viel auf dem Spiel.

Für den 200er-Durchschnittskurs errechnet sich momentan ein Wert von 37,02 EUR. Wir befinden uns in der langfristigen Sicht demnach in Abwärtstrends. Der Wert notiert momentan untererhalb seiner 50-Tage-Linie bei 27,61 EUR, sodass die mittelfristigen Kurspfeile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...