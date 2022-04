Drei neue ETFs von Amundi bieten die Partizipation an Unternehmen aus Ostasien und aggregierte Anleihen in Euro und US-Dollar. 12. April 2022. Seit Dienstag sind drei neue Exchange Traded Funds von Amundi Asset Management auf Xetra und über Börse Frankfurt handelbar. Mit dem Amundi MSCI AC Far East Ex Japan ESG Leaders Select UCITS ETF DR - USD (C) erhalten Anleger*innen Zugang zu großen und mittleren Unternehmen aus der Region Ostasiens, unter anderem China, Taiwan und Hong Kong, wobei Japan ausgeschlossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...