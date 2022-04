Die Passagierzahlen der Flughafen Wien Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) sind im März 2022 mit 1.582.004 Reisenden und mit 1.239.741 Reisenden am Standort Wien rund sechsmal so hoch wie im März des Vorjahres (2021). Im Vergleich zum Vorkrisenniveau beträgt das Passagieraufkommen in der Gruppe immerhin 55,1 Prozent und am Standort Wien 52,4 Prozent vom März 2019. Gegenüber dem aufgrund der Pandemie von einem niedrigen Verkehrsniveau geprägten März 2021 legten die Verkehrszahlen am Flughafen Wien im März 2022 deutlich zu: Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere auf 989.464 Passagiere (+534,9 Prozent) und die der Transferpassagiere auf 244.968 Passagiere (+329,1 Prozent). Die Flugbewegungen stiegen auf 11.793 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...